Schon seit längerer Zeit wird Erling Braut Haaland mit einem Transfer zum FC Chelsea in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde gar mit einer unfassbaren Ablösesumme in Höhe von 175 Millionen Euro spekuliert. "Das ist für eine einzelne Person sehr viel Geld. Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass es nur Gerüchte sind", sagte der Stürmerstar bei einem Pressetermin im Trainingslager des BVB in Bad Ragaz.

Haalands Vertrag beim BVB läuft noch drei Jahre. "Ich genieße meine Zeit hier. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", so der Norweger weiter.

Dann hatte der 21-Jährige aber doch noch etwas zu sagen: "Ich habe bis gestern einen Monat nicht mit meinem Berater gesprochen. Daran sieht man, dass ich mich mit den Gerüchten nicht beschäftigt habe", sagte Haaland.

VIDEO: Das sagt Erling Haaland zum Chelsea-Gerücht

von Ligaportal, Foto: SID