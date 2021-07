Beim Freundschaftsspiel zwischen dem FC Porto und der AS Rom (Endstand 1:1) ist es zu wilden Szenen gekommen. Nach einem Foul von Pepe an Henrikh Mkhitaryan brannten bei den Akteuren am Platz die Sicherungen durch. Zunächst hatte der Portugiese den Armenier mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen. Mkhitaryan wiederum erwischte im Fallen den Hals von Pepe.

Kurz nach dem Zweikampf entstand eine irre Rudelbildung zwischen den Spielern beider Teams. Sogar Ersatzspieler und Betreuer stürmten auf das Feld, um sich an der Szenerie zu beteiligen. Die Partie musste für sieben Minuten unterbrochen werden.

von Ligaportal, Foto: IMAGO / ZUMA Wire