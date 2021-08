„Ja, ja, der Hinteregger - der ist ein ,Old School Fußballer‘. Der macht sich nicht viele Gedanken, trinkt vor dem Spiel mit seinen Kumpels ein Bier, bringt beim Kicken seine Leistung und feiert hinterher weiter", werden viele behaupten. Doch weit gefehlt: So, wie ihn Fans und Medien gerne sehen wollen, ist Martin Hinteregger nicht.

Der 28-Jährige erzählt in seinem Buch „Innensicht“ 45 Geschichten aus seinem Leben, aus seiner Innensicht, quasi eine Halbzeit lang. Persönlichere Einblicke in sein Leben hat ein Bundesligaprofi und aktueller Nationalteamspieler während seiner aktiven Zeit noch nie gegeben.

1) Im Kapitel „Ich stand kurz davor, spielsüchtig zu werden“ erzählt Hinteregger, wie ihm zwei Fußballkollegen den Reiz am Spiel zeigten. „Früher hatte ich mir ein Einsatzlimit gesetzt. Jetzt ging es nur mehr darum, wie viel ich gewinnen werde. Ich entwickelte Strategien und Pläne. Jeder, der spielt oder gespielt hat, kennt das. Statt Gewinne gab’s jedoch Verluste.“

2) Der Themen-Komplex Augsburg und der Wechsel nach Frankfurt deckt gleich mehrere Kapitel ab. Hinteregger erzählt sehr detailliert, wie es aus seiner Sicht ablief: „Nach dem Gegentreffer zum 0:2 in der 93. Minute fing ich an zu überlegen: Was passiert, wenn ich zu einem Interview geholt werde? Was werde ich über das Spiel sagen? Was über den Trainer, der in der Presse bereits zuvor in der Kritik stand? Ich kam zum Entschluss: Am besten gar nichts. Nichts Gutes und nichts Schlechtes.“

3) Das Thema „professionelle Einstellung“ zieht sich durch das gesamte Buch: „Unserem Videoanalysten erteile ich Spezialaufträge: Zeig mir Szenen, aus denen ich herauslesen kann, was der Mittelfeldspieler im Regelfall machen wird. Wie agiert er, wenn er den Ball am rechten oder am linken Fuß hat? Die Videozusammenschnitte schaue ich mir meist am Abend vor dem Spiel vor dem Schlafengehen und nochmals drei, vier Stunden vor der Partie an.“

4) Im Kapitel „Meine Vertrauenspersonen“ verrät er, dass er sich neben dem Verein ein persönliches Betreuerteam aufgebaut hat: Dazu zählen ein Athletiktrainer, ein Sport-Therapeut, eine Psychologin und eine Ernährungsberaterin. „Will man körperlich und mental ein höheres Level erreichen, muss man die Extrameile gehen.“

5) Das Kapitel „Der Chelsea-Elfmeter“ ist Hintereggers persönlich emotionalstes. Er versucht, jede Minute der Entscheidung detailliert nachzuzeichnen. Er möchte, dass sich der Leser in seine Lage versetzt und mit ihm den Abend und die Nacht des 9. Mai 2019 gemeinsam durchlebt. „Die Schlussphase der Verlängerung lief. Der Ball ging ins Out, der Einwurf verzögerte sich. In diesen Sekunden schwirrten die ersten Gedanken zum Elfmeterschießen durch den Kopf. Wer könnte schießen? Wie fühlst du dich? Gehst du hin? Im Abschlusstraining zimmerte ich einen Elfmeter in den linken Winkel. Besser konnte man ihn nicht treffen. Ich bin vollgepumpt mit Adrenalin, strotze vor Selbstvertrauen. Ich fühle mich sicher vom Punkt.“

6) Das Thema „Druck“ ist allgegenwärtig. „Fußballer sind nicht perfekt – auch wenn es die Öffentlichkeit so nicht sehen will. Ich erinnere an den tragischen Suizid von Robert Enke. Die Bestürzung war groß, ein paar Monate später wurde auf die Fußballer bereits wieder der gleiche Druck ausgeübt wie vor Enkes tragischem Tod. Habt Verständnis!“

„Ich stand am Morgen auf, war total übermüdet. Ich stieg ins Auto, machte das Radio an und mein Kopf explodierte. Jedes Geräusch strengte mich brutal an, entzog mir die Kraft. Ich war am Limit, wäre wohl komplett abgestürzt.“ Erst eine Psychologin holte ihn aus dem Sumpf.

7) Ein Kapitel widmet Hinteregger den Tagen rund um seine Geburtstagsfeier beim Nationalteam. Hier erzählt er detailliert, was passiert ist: „So gegen 1 Uhr früh – einige von euch werden das vielleicht kennen – legte sich im Kopf ein Schalter um. Das Engelchen auf meiner Schulter gab sich geschlagen, packte zusammen. Das Teufelchen tanzte gleichzeitig Sirtaki, Macarena und den Zillertaler Hochzeitsmarsch. Ich genoss meinen Geburtstag.“