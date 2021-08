Hammer-News vom FC Barcelona: Wie der Verein am Donnerstagabend vermeldet, wird Lionel Messi keinen neuen Vertrag erhalten und die Katalanen verlassen. Die Marca hatte heute bereits berichtet, dass die Verhandlungen zwischen Messi und dem FC Barcelona festgefahren seien und ein neuer Vertrag für den Argentinier sogar "fast unmöglich" sei. Dies hat sich nun bestätigt.

Obwohl der FC Barcelona und Lionel Messi eine Einigung erzielt haben und die klare Absicht beider Parteien, heute einen neuen Vertrag zu unterzeichnen, kann dies aufgrund finanzieller und struktureller Hindernisse (Reglement der spanischen Liga) nicht passieren.

Infolge dieser Situation wird Messi nicht beim FC Barcelona bleiben. Beide Parteien bedauern zutiefst, dass die Wünsche des Spielers und des Vereins letztlich nicht erfüllt werden.

Der FC Barcelona dankt dem Spieler von ganzem Herzen für seinen Beitrag zur Vergrößerung des Vereins und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona