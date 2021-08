ÖFB-Teamchef Franco Foda hat am Dienstagvormittag den Kader für die drei WM-Qualifikationspartien in Moldawien (1. September), in Israel (4. September) und gegen Schottland (7. September im Wiener Ernst-Happel-Stadion, alle 20.45 Uhr) bekannt gegeben. Die beiden Stammspieler Stefan Lainer und Sasa Kalajdzic verletzten sich zuletzt in der Deutschen Bundesliga und fallen läger aus.

So sieht der ÖFB-Kader aus

von Ligaportal, Foto: SID