Yusuf Demir hat in seinen ersten Wochen beim FC Barcelona einen bleibenenden Eindruck hinterlassen und sich in den Kader der Kampfmannschaft gemausert. Coach Ronald Koeman sowie Kapitän Gerard Pique zeigten sich von den Fähigkeiten des 18-jährigen Österreichers beeindruckt. Yusuf Demir könnte also tatsächlich eine große Zukunft beim FC Barcelona vor sich haben.

Demir wäre der teuerste Rapidler aller Zeiten Am Ende dieser Saison soll Demir dann fix von Rapid zu Barcelona wechseln. Wie der katalanische Radiosender “Rac1” sowie der Journalist Gerard Romero berichtet, wird der FC Barcelona am Ende der Saison Yusuf Demir die Kaufoption ziehen. Diese soll kolportierte 10 Millionen Euro betragen. Zudem gebe es in Demirs Leihvertrag eine Klausel, in der ein Kauf bei 20 Einsätzen zu je mindestens 45 Minuten verpflichtend sei. Rapid-Sportchef Zoran Barisic meinte zuletzt gegenüber dem Kurier: „Ich glaube an Yusi und war immer überzeugt, dass er auch beim FC Barcelona seinen Weg machen kann. Aber eine Zusage zu seinem Kauf gibt es jetzt natürlich noch nicht.“ Obwohl zurzeit alles für eine fixe Verpflichtung spricht, will Rapid die möglichen Millioneneinnahmen noch nicht anrühren: „Das Geld, das wir durch Yusuf Demir einmal verdienen sollen, aber jetzt nicht fix einplanen können, ist für uns noch tabu", stellte Barisic klar. von Ligaportal, Foto: IMAGO / Revierfoto