Zu einem äußerst kuriosen Eigentor kam heute in der deutschen Bundesliga im Spiel zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen. Augsburg-Verteidiger Iago lupfte den Ball in der 3. Minute im Zuge einer Rettungsaktion unglücklich über FCA-Keeper Rafal Gikiewicz ins eigene Tor. In der 14. Minute fälschte FCA-Stürmer Florian Niederlechner auch noch einen Schuss von Kerem Demirbay unhaltbar ab.

„Für uns ist es ein bitterer Nachmittag. Wir hatten in der ersten Minute eine hundertprozentige Chance, dann unterlaufen uns zwei Eigentore. Viel schlechter kann man gegen einen starken Gegner wie Leverkusen nicht starten", sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl.

Das kuriose Eigentor von Iago im >> Video <<

von Ligaportal, Foto: IMAGO / Jan Huebner