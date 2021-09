Großer Wirbel herrscht um den geplatzten Transfer von Filip Kostic zu Lazio Rom. Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, habe Bundesligist Eintracht Frankfurt vier Tage vor Transferschluss dem italienischen Hauptstadtklub bewusst eine falsche E-Mail-Adresse genannt, an die das offizielles Angebot geschickt werden sollte.

Daraufhin hätte Eintracht Frankfurt gegenüber dem Spieler Kostic angegeben, dass Lazio kein Angebot für ihn abgegeben habe. Auf Nachfrage von SPOX widerspricht Eintracht Frankfurt diesem Vorwurf deutlich: Eine falsche E-Mail-Adresse hätte man nicht übermittelt, die Römer hätten beim Mailversand lediglich den Buchstaben "K" vergessen und im Nachhinein auch schriftlich hinterlegt, Probleme mit dem Versenden des Angebots für Kostic gehabt zu haben.

Lazio-Sportchef Igli Tare wiederum betont: "Dazu möchte ich nichts sagen. Es macht keinen Sinn mehr, darüber zu sprechen. Wir hätten Filip Kostic gerne verpflichtet. Aber das ist jetzt Geschichte. Wir wünschen dem Spieler und Eintracht Frankfurt alles Gute."

Für Kostic geht es nun in Frankfurt weiter, obwohl dieser in der vergangene Woche das Training geschwänzt hatte, um seinen Wechsel nach Rom zu erzwingen. Laut Cheftrainer Oliver Glasner werde der Klub die Geschehnisse "im Sinne unserer gemeinsamen Ziele aufarbeiten und dann auch abhaken. Ich habe Filip Kostic als einwandfreien Spieler und Menschen kennengelernt", so der Ex-LASK-Coach.

Auch Kapitän Sebastian Rode will die Angelegenheit hinter sich lassen: "Filip hat sich in drei Jahren bei uns nichts zu Schulden kommen lassen. Er wird von uns mit großer Freude wieder aufgenommen und wir werden die kommenden Aufgaben gemeinsam angehen."

