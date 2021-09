Aus fußballerischer Sicht war das WM-Qualifikationsspiel zwischen Moldawien und Österreich kein Highlight. Das ÖFB-Team siegte mit einer glanzlosen Vorstellung 2:0. Die eigentlichen Highlights passierten kurz vor dem Anpfiff, als zunächst bei den Hymnen die Tonanlage im Stadion ausgefallen war, ehe noch eine Drohne für eine 30 minütige Verzögerung des Anpfiffs sorgte.

Als unmittelbar vor dem Anpfiff eine Drohne durch das Stadion geflogen war und auch nicht mehr verschwand, staunten die Kicker nicht schlecht. Schiedsrichter Paul Tierny wartete zunächst ab, beriet sich mit den UEFA-Delegierten und schickte die Spieler um 20:59 Uhr in die Kabinen. Um 21:15 Uhr konnte die Partie schließlich angepfiffen werden.

Gelenkt soll die Drohne ein kleiner Bub haben, heißt es. Das bestätigte auch Franco Foda nach dem Spiel: "Als wir in die Kabine gegangen sind, haben wir gesehen, dass es ein kleiner Junge war. Er hat geweint, er hat mir ganz leidgetan. Er wollte eigentlich nur Spaß haben mit seiner Drohne, hat aber nicht gewusst, was die Folgeerscheinungen waren", so der ÖFB-Teamchef.

Die Spieler nahmen die kuriose Aktion locker: "Es hat überhaupt nicht gestört. Blöd war es nur für die Fans, weil sie 25 Minuten länger warten mussten. Aber so etwas muss man auch einmal erleben und wird wohl nicht mehr vorkommen", betont etwa Martin Hinteregger.

Marko Arnautovic, selbst zweifacher Familienvater, meinte: "Es war ein kleiner Junge, deswegen ist es kein Problem. Ich verzeihe ihm."

