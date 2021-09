Heftige Szenen spielten sich am gestrigen Samstag in Russland ab. Wie mehrere Medien berichten, verabredeten sich am 4. September fanatische Anhänger der beiden Topklubs Zenit St. Petersburg und Spartak Moskau zu einer wilden Schlägerei. Laut Staatsagentur Tass hätten sich mehr als 60 Menschen nach einem Fußballspiel in der russischen Stadt Twer (nahe Moskau) einen brutalen Kampf geliefert.

Mindestens sieben Beteiligte sollen bei der Schlägerei verletzt worden sein. Ein Fan habe eine Wirbelsäulen-Verletzung erlitten, heißt es. Im Internet kursieren auch Videos von den Vorfällen, die zeigen, wie verletzte Männer mit Blut an der Kleidung auf der Straße liegen. In einer anderen Szene ist zu sehen, wie ein Vermummter gegen den Kopf eines Mannes tritt und danach einen anderen Mann mit der Faust schlägt.

Beim Eintreffen der Polizei seien die meisten Beteiligten geflohen, berichteten Sportmedien. Zu der Schlägerei sei es nach dem Spiel des Ersatzteams von Zenit St. Petersburg gegen den FC Twer (2:2) gekommen.

von Ligaportal, Foto: SID