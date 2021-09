Munas Dabbur wurde im gestrigen WM-Quali-Spiel zwischen Israel und Österreich von den eigenen Fans ausgepfiffen. Gleich beim ersten Ballkontakt war zu hören, dass der ehemalige Salzburg-Stürmer keinen einfach Stand bei den israelischen Fans hat. Sogar nach seinem Tor zum 2:0 gab es im Stadion in Haifa Pfiffe gegen den Hoffenheim-Legionär.

Doch warum wird ein Torjäger eines Nationalteams von den eigenen Fans ausgepfiffen? Hintergrund in der Causa Dabbur ist ein Instagram-Posting des Stürmers zu den Unruhen auf dem Tempelberg im vergangenen Frühjahr. In diesem Beitrag zitierte er eine Stelle aus dem Koran: "Gott wird sich an den Sündern rächen", schrieb er.

Daraufhin wurde Dabbur, der der muslimisch-arabischen Minderheit in Israel angehört, für die Juni-Länderspiele nicht berücksichtigt. Nach einer Entschuldigung seitens des 29-Jährigen, kehrte er in den Kader zurück. "Die Situation ist geklärt", sagte Israel-Teamchef Willi Ruttensteiner. Für die Fans offenbar noch lange nicht...

von Ligaportal, Foto: IMAGO / ZUMA Press