Mit einer schockierenden 2:5-Niederlage im Gepäck trat das ÖFB-Team die Heimreise aus Israel an. Das Sammy Ofer Stadion in Haifa bleibt für Österreich ein schlechter Boden, kassierte unser Nationalteam dort in den letzten beiden Quali-Partien insgesamt neun Gegentore. Der ehemalige israelische Teamchef Andreas Herzog kennt die Gründe für das erneute Debakel der Österreicher.

Alex Kristan spricht in seiner gewohnt humoristischen Art über das Debakel der österreichischen Mannschaft gegen Israel.

Die Parodie von Alex Kristan im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot/Alex Kristan Facebook