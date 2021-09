Ein ungewöhnliches Fußballspiel fand am 4. September auf einem Fußballplatz in Duisburg statt: Während die eine Mannschaft in weißen Trikots kickte, lief das andere Team bis auf Schuhe und Stutzen komplett nackt auf. Die Idee hatte der Aktionskünstler Gerrit Starczewski, der damit ein Zeichen gegen die WM in Katar setzen wollte.

"Dadurch, dass eine Mannschaft in Trikots spielt, kommt der Gegensatz und die Ästhetik des nüchtern nackten Körpers noch viel intensiver zur Geltung", begründet der Initiator.

Gegenüber RTL sagt Gerrit Starczewski: "Fußball muss natürlich bleiben, aber heute ist er überkommerzialisiert. Die WM in Katar ist korrupt und gekauft. Die ganzen Spieler sind nur die Marionetten von der FIFA und dem DFB."

Pottoriginale gegen die Nacktionalmannschaft 🥳🥳👍👍👍👍 pic.twitter.com/HDuGX1xaKs — Alex (@Alexthedutch69) September 4, 2021

von Ligaportal, Foto: Screenshot