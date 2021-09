EM-Qualifikation: Österreichs U21-Team feiert fulminanten Kantersieg gegen Aserbaidschan

Das österreichische U21-Nationalteam hat eine gute Reaktion auf die jüngste 1:3-Pleite gegen Norwegen gezeigt und einen Pflichtsieg in der EM-Qualifikation eingefahren. Die Schützlinge von Werner Gregoritsch feierten gegen Aserbaidschan einen 6:0-Kantersieg. Junior Adamu und Tobias Anselm glänzten als Doppeltorschützen.

Junior Adamu brachte das ÖFB-Team früh in Führung: Der Salzburg-Stürmer musste nach einem Zuspiel von Admira-Youngster Luca Kronberger nur mehr abstauben (3.). In der 19. Minute bauten die Österreicher die Führung dank eines Traumtors von Emanuel Aiwu aus. Der Neo-Rapidler versenkte die Kugel herrlich per Ferse aus acht Metern.

Den dritten Treffer der Österreicher erzielte erneut Junior Adamu, der nach Vorlage von Romano Schmid ins lange Eck einschoss (39.). Das 4:0 besorgte Romano Schmid, der nach einer herrlichen Flanke von Jonas Auer einschoss (86.). In der Schlussphase bekam Tobias Anselm seinen großen Auftritt: Zunächst besorgte der Joker das 5:0 (90.), ehe er drei Minuten später zum 6:0 einschoss.

Österreich hält damit nach drei gespielten Partien bei sechs Punkten.

Photocredit: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

von Ligaportal