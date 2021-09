Das österreichische Fußball-Nationalteam kommt weiterhin nicht in Fahrt und befindet sich im freien Fall. Wenige Tage nach dem peinlichen 2:5 gegen Israel musste sich das ÖFB-Team auch Schottland geschlagen geben (0:1). Dementsprechend schlecht war die Stimmung bei den österreichischen Fans, die lautstark den Rauswurf von Teamchef Franco Foda forderten und Marko Arnautovic zum Rapport aufforderten.

Die Spieler beklagten nach dem Spiel fehlende Lösungen und zu viele hohe Bälle in den Strafraum, wo die Schotten mit ihrer Robustheit und Größe klare Vorteile hatten.

Auf die vielen Flanken in den Strafraum wurde Teamchef Franco Foda im ORF-Interview angesprochen. Der Deutsche reagierte mit Unverständnis und hielt fest, dass oft der letzte Pass gefehlt, aber die Mannschaft alles probiert habe. Im Strafraum sei man zu kompliziert vorgegangen.

An eine Teamchef-Diskussion will Franco Foda nicht denken: "Es gibt Dinge, die man als Trainer weniger beeinflussen kann. Ich bin gerne österreichischer Teamchef und gebe alles."

Der ÖFB-Teamchef gestand aber auch, dass man sich in einer schwierigen Phase befinde: "Die Erwartungen waren groß. Wir wollten den Schwung und Elan von der EURO mitnehmen. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, da müssen wir durch. Wenn man aus sechs Spielen nur sieben Punkte geholt hat, ist es einfach zu wenig. Es wäre mehr möglich gewesen", so Foda.

von Ligaportal, Foto: SID