Der scheidende ÖFB-Präsident Leo Windtner stärkt Teamchef Franco Foda trotz der jüngsten Niederlagen gegen Israel (2:5) und Schottland (0:1) den Rücken und bestätigte am Mittwochvormittag, dass der Deutsche auch im Oktober als Teamchef auf der Bank Platz nehmen wird. "Ich halte nichts von Schnellschüssen. Wir müssen die Dinge sachlich, seriös und konsequent aufarbeiten", betont der Oberösterreicher gegenüber der APA.

Franco Foda war nach den beiden Pleiten stark in die Kritik geraten. Am Dienstag skandierten einige Fans im Happel-Stadion "Foda raus". Der gebürtige Mainzer gab sich nach der Heimniederlage gegen Schottland aber kämpferisch >> "Ich bin gerne österreichischer Teamchef und gebe alles" <<

Im Oktober finden die nächsten Partien der Nationalmannschaft statt. Am 9. Oktober bekommen es die Foda-Schützlinge auswärts mit den Färöern zu tun, ehe es am 12. Oktober in Kopenhagen gegen den überlegenen Tabellenführer Dänemark geht.

von Ligaportal, Foto: SID