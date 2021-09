Nestor El Maestro, ehemaliger Trainer des SK Sturm Graz, hat einen neuen Trainerjob. Der 38-Jährige unterschrieb am Mittwoch einen Zweijahresvertrag beim türkischen Erstligisten Göztepe Izmir. Der gebürtige Serbe hatte Sturm Graz von Juli 2019 bis Juni 2020 trainiert, ehe er nach dem einen oder anderen Skandal sowie nach einer katastrophalen Meistergruppe entlassen worden war.

Im März 2021 heuerte El Maestro in Saudi Arabien an, wo er als Cheftrainer von Al-Taawoun FC fungierte. Nach nur 12 Spielen war dort aber auch schon wieder Schluss. Nun probiert der 38-Jährige sein Glück in der Türkei.

