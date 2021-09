Marcel Sabitzer hat mit Unverständnis auf die Kritik von ORF-Experte Herbert Prohaska im Rahmen des Schottland-Spiels reagiert. Prohaska hatte nach Betrachtung der Bilder eines Leistungsstests von Sabitzer bei Bayern München gemeint, dass ihm dies "überhaupt nicht" gefalle. Zuvor hatte der Neo-Bayern-Spieler wegen Adduktorenproblemen für die Länderspiele abgesagt.

Im Rahmen seiner heutigen Vorstellung in München stichelte der gebürtige Steirer gegen Prohaska: "Ich habe das am Rande mitbekommen, Medien und sogenannte Experten müssen irgendwie die Zeit füllen bei Vorberichten - das respektiere ich natürlich. Aber wenn man acht, neun Tage nicht im Mannschaftstraining war, dann Bilder hernimmt von einem Leistungstest und nicht die Logik hat, dass das für ein Spiel nicht reichen wird, dann ist es halt so. Das muss ich so hinnehmen. Ich kann sagen, dass ich nicht bereit war, zu spielen", stellt Sabitzer klar.

von Ligaportal, Foto: SID