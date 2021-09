Irre: Cristiano Ronaldo hat in seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr zu Manchester United einen Doppelpack geschnürt. Der 36-jährige Portugiese staubte im Heimspiel gegen Newcastle kurz vor der Pause aus kürzester Distanz zur 1:0-Führung für United ab. In der zweiten Halbzeit schoss er zum 2:1 ein. Vor dem Spiel war der Rückkehrer frenetisch von den Fans empfangen worden.

