Cristiano Ronaldo kann es einfach nicht lassen: Nur wenige Tage nach seinem Doppelpack gegen Newcastle in der Premier League, brachte der portugiesische Superstar Manchester United auch in der Champions League in Führung. Der 36-Jährige war nach einer feinen Hereingabe von Bruno Fernandes zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (13.).

Das Tor von Ronaldo im Video

