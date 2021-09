Völlig verrückte Szenen spielten sich am Samstag in der Ligue 1 ab. Das Nordderby zwischen Lens und Salzburgs Champions-League-Gegner Lille wurde von heftigen Ausschreitungen und einem Platzsturm überschattet. Die beiden rivalisierenden Fanlager lieferten sich in der Halbzeitpause Sticheleien und Provokationen, ehe die Situation aus dem Ruder lief und völlig eskalierte.

Zahlreiche Anhänger stürmten auf den Platz in Richtung Auswärtssektor, sodass die Polizei einschreiten musste. Nach etwa einer halben Stunde konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und das Spiel unter strengen Sicherheitsvorkehrungen fortgesetzt werden. Schlussendlich feierten die Hausherren einen knappen 1:0-Sieg.

Videos vom Eklat in Frankreich

Lens vs lille couple of minutes ago!!!pic.twitter.com/hI33ZVNhTV — Ahmed (@Ahmeedamr14) September 18, 2021

The half-time confrontation between Lens and Lille fans - the second half has yet to get underway. (Credit: @ArthurPineau) pic.twitter.com/Jvo7H2tRFJ — Get French Football News (@GFFN) September 18, 2021

🚨⚽️ | NEW: Fan footage showing Lille and Lens fans throwing seats at each otherpic.twitter.com/FlQMy6vkNB — Football For All (@FootballlForAll) September 18, 2021

Lens fans stormed the pitch to confront Lille fans at halftime of their Ligue 1 match.



The game resumed after they were separated by police 😳 pic.twitter.com/zsO4iSZ2gV — B/R Football (@brfootball) September 18, 2021

A group of Lens fans have staged a half-time pitch invasion to go confront Lille fans - another case of Ligue 1 crowd trouble. (Credit: @ErwannMkg) pic.twitter.com/XpJeicxSO9 — Get French Football News (@GFFN) September 18, 2021

von Ligaportal, Foto: Screenshot