ÖFB-Teamchef Franco Foda hat am heutigen Dienstag den Kader für die beiden Spiele in der WM-Qualifikation gegen Färöer (9. Oktober, Torshavn) und Dänemark (12. Oktober, Kopenhagen) bekannt gegeben. Österreich liegt in der Tabelle nach sechs Spieltagen nur auf dem vierten Rang. Auf den makellosen Tabellenführer Dänemark fehlen bereits elf Punkte.

Der ÖFB-Kader im Überblick

Tor: Daniel Bachmann (Watford/9 Länderspiele), Heinz Lindner (FC Basel/28), Alexander Schlager (LASK/6)

Abwehr: David Alaba (Real Madrid/88 Länderspiele/14 Tore), Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad/96/2), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/62/4), Philipp Lienhart (SC Freiburg/7/0), Stefan Posch (TSG Hoffenheim/12/1), Christopher Trimmel (Union Berlin/16/0), Andreas Ulmer (Salzburg/28/0)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim/17/6), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim/29/1), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt/57/0), Florian Kainz (1. FC Köln/18/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/16/1), Valentino Lazaro (Benfica Lissabon/32/3), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/0), Marcel Sabitzer (Bayern München/54/8), Louis Schaub (1. FC Köln/25/6), Alessandro Schöpf (Arminia Bielefeld/30/5)

Angriff: Marko Arnautovic (FC Bologna/94/29), Yusuf Demir (FC Barcelona/3/0), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/31/5), Karim Onisiwo (FSV Mainz/12/1)

von Ligaportal, Foto: SID