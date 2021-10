Cristiano Ronaldo hat einen Trauerfall in seinem Freundeskreis zu beklagen. Der Superstar meldete sich in einem bewegenden Posting auf Instagram zu Wort, in dem er seinem ehemaligen Mitspieler Jose Semedo sein Mitgefühl ausdrückte. Jose Semedos Ehefrau Soraia Semedo (36) verstarb vergangene Woche überraschend an den Folgen einer Infektionskrankheit, wie Medien aus England berichten.

Mit Soraia Semedo sei „eine der besten Freundinnen“ von dieser Welt geschieden, „die mir das Leben geschenkt hat", so Ronaldo. Nichts könne "den Schmerz meines Bruders Jose und der ganzen Familie lindern, aber wir werden heute wie immer zusammenstehen, um diese schwierige Zeit zu meistern", schreibt der Superstar weiter.

Jose Semedo und Cristiano Ronaldo kickten von 1998 bis 2003 gemeinsam bei Sporting Lissabon. Der Kontakt zwischen den beiden blieb immer aufrecht.

von Ligaportal, Foto: SID