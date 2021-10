Ligaportal.at berichtete zuletzt des Öfteren über hässliche Gewaltattacken in unteren Ligen (Abscheulich: Torhüter nach Brutalo-Angriff auf der Intensivstation!, Österreichischer Unterhaus-Kicker erhält höchstmögliche Sperre nach Kopfstoß). Nun schockiert eine Meldung aus dem Ausland die Fußballwelt.

Ein Spieler ging am Montagabend bei einem Sechstliga-Spiel in Brasilien in einer hässlichen Art und Weise auf den Schiedsrichter los. Schlussendlich musste sogar das Militär einschreiten.

Ereignet haben sich die schockierenden Szenen im Spiel zwischen Esporte Club Guarani und Sport Club Sao Paulo. Sao Paolos William Ribeiro hatte Schiedsrichter Rodrigo Crivellaro Dias in der 62. Minute über den Haufen gelaufen und dem am Boden liegenden Referee mit voller Wucht gegen den Kopf getreten. Spieler beider Mannschaften liefen zum Tatort, umklammerten den Täter und versorgten den wohl bewusstlosen Referee.

Kurz darauf war bereits ein Krankenwagen zur Stelle. Ärzte und Sanitäter versorgten den Verletzten, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Partie wurde abgebrochen. William Ribeiro wurde vom Militär, das mit Schutzschilden und Knüppeln auf das Spielfeld ausrückte, festgenommen und abgeführt. Angeblich werde dem brasilianischen Kicker nun versuchter Mord vorgeworfen.

Die Tat von William Ribeiro im Video

O jogador William Ribeiro, do São Paulo-RS, foi levado algemado para à Unidade de Pronto Atendimento para exames. Logo em seguida, será encaminhado ao Presídio Estadual de Venâncio Aires.



O delegado Vinícius Lourenço de Assunção decretou sua prisão por tentativa de homicídio. pic.twitter.com/zq8HE18Alj — FutebolNews (@realfutebolnews) October 5, 2021

von Ligaportal, Foto: Screenshot