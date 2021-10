Yusuf Demir zählt zu den größten Talenten, die der österreichische Fußball zurzeit zu bieten hat. Der 18-Jährige ist bis zum Ende dieser Saison an den FC Barcelona ausgeliehen. Bis dato hat der gebürtige Wiener fünf Pflichtspiele für die Katalanen absolviert (vier in der Meisterschaft, eines in der Champions League). Sollte der FC Barcelona die Kaufoption ziehen, müssten die finanziell angeschlagenen Spanier zehn Millionen Euro an Rapid überweisen.

Demir glaubt an Trendwende mit Barca

Im Rahmen des ÖFB-Teamcamps in Wien sprach der 18-Jährige über seine bisherige Zeit in Barcelona, den Abgang von Lionel Messi sowie über das Nationalteam.

Sein erstes Tor für den FC Barcelona (im Testspiel gegen den VfB Stuttgart) sei ein "unglaubliches Gefühl, ein Mix aus Emotionen und Freude" gewesen, so Yusuf Demir über seinen bisher emotionalsten Moment im Barca-Dress.

Wenige Tage später hat Superstar Lionel Messi den FC Barcelona verlassen. Ein schmerzhafter Moment für Demir, der gerne mit dem Ausnahmekönner aus Argentinien zusammengespielt hätte: "Das hat eigentlich sehr wehgetan. Ich bin mir sicher, dass ich viel von ihm hätte lernen können. Über sein Standing in der Mannschaft in Barcelona und darüber, was er sich aufgebaut hat, müssen wir nicht reden. Es schmerzt, dass er weg ist, aber man muss es akzeptieren und das Beste daraus machen", betont der 18-Jährige.

Zurzeit durchlebt Demir mit seinem neuen Klub aber eine schwierige Zeit. Nach sieben Spieltagen liegen die Katalanen nur auf dem neunten Tabellenrang. Die Kritik nimmt der Wiener freilich wahr, wenngleich er davon überzeugt ist, dass bessere Zeiten kommen werden: "Jeder weiß, dass wir eine junge Mannschaft haben, die hungrig ist und um jede Trophäe mitspielen will. Die Zeit aktuell ist schwierig, aber ich bin mir sicher, dass wir aus dieser Krise, wenn man so sagen darf, herauskommen werden."

"Ich kann nicht sagen, wann ich zum ersten Mal in der Startelf stehen werde"

Nunmehr weilt Yusuf Demir bei der Nationalmannschaft, die am Samstag auswärts auf Färöer trifft: "Natürlich will ich im Stamm spielen und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen helfen. Man will generell spielen und das Maximum herausholen. Aber am Ende entscheidet der Trainer, wer, wann, wie spielen wird", weiß Demir.

Teamchef Franco Foda helfe ihm "sehr, weil ich ein junger Spieler bin und in der A-Nationalmannschaft spiele. Ich kann nicht sagen, wann ich zum ersten Mal in der Startelf stehen werde. Aber ich versuche jeden Tag im Training, meine Leistung abzurufen. Alles andere wird sich ergeben", so Demir weiter.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal