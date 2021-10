Mit David Alaba und Yusuf Demir weilen zurzeit zwei Kicker beim Nationalteam, die die österreichischen Fahnen in der Primera Division hochhalten: Kapitän David Alaba bei Real Madrid, Youngster Yusuf Demir beim FC Barcelona. Im Rahmen eines Medientermins verrät Alaba, dass die beiden Spanien-Legionäre im Teamcamp viel miteinander kommunizieren.

„Ich unterhalte mich beim Team viel mit ihm. Beim Essen sitzt Yusuf gegenüber von mir", berichtet Alaba, der dem 18-jährigen Offensivkünstler mit Rat und Tat zur Seite steht. „Ich verfolge ihn schon ein Jahr lang, nicht erst, seit er in Barcelona ist. Wir werden in Zukunft viel Freude mit ihm haben", kündigt der Real-Legionär an.

Yusuf Demir müsse "einfach er selbst bleiben. Ich bin froh, dass wir ihn bei uns haben und wir sind beide stolz, dass wir Österreich bei diesen Klubs vertreten", betont Alaba.

von Ligaportal, Foto: SID