Der 25-Jährige sitzt nun in U-Haft. Sein Klub Brighton äußerte sich dazu wie folgt: „Die Angelegenheit ist Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens und der Verein ist daher nicht in der Lage, zu diesem Zeitpunkt weitere Kommentare abzugeben."

Über den Hintergrund der Verhaftung war zunächst nichts bekannt. Mehrere Medien berichten, dass eine Frau berichtet hätte, sie sei sexuell belästigt worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

How isn’t this being reported anywhere? #bhafc @OfficialBHAFC pic.twitter.com/ER5KjeHKSQ