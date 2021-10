Schlechte Nachrichten für das österreichische Fußball-Nationalteam: Die Anreise zum WM-Quali-Spiel auf den Färöer Inseln kann nicht wie geplant durchgeführt werden. Ursprünglich hätte der ÖFB-Tross heute Nachmittag von Wien-Schwechat abheben sollen, doch aufgrund widriger Wetterverhältnisse vor Ort, die eine Landung nicht zugelassen hätten, muss die Abreise auf den morgigen Freitag verschoben werden.

Die ÖFB-Schützlinge hatten bereits zweieinhalb Stunden am Flughafen in Wien gewartet, ehe man ins Hotel zurückgereist ist.

Am heutigen Donnerstag hat das ÖFB-Team noch eine Trainingseinheit auf Kunstrasen absolviert, nachdem die Partie in Torshavn auf eben diesem Terrain ausgetragen wird. Ankick am Samstag ist um 20:45 Uhr.

von Ligaportal, Foto: SID