Österreichs U21-Nationalteam hat in der EM-Qualifikation den nächsten klaren Erfolg eingefahren. Die ÖFB-Youngsters feierten in Estland einen 4:0-Sieg. Junior Adamu schnürte einen Doppelpack. Auch Alexander Prass und Nicolas Seiwald durften sich über Treffer freuen.

Österreich war von Beginn an die druckvollere Mannschaft und ging in der 16. Minute in Führung: Nach Zusammenspiel von Auer und Adamu gelangte das Leder zu Prass, der zum 0:1 einschob. Kurz darauf verwandelte Adamu einen Elfmeter zum 0:2 (23.).

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Österreichs U21-Team alles im Griff. Junior Adamu schnürte in der 54. Minute den Doppelpack, ehe Nicolas Seiwald, Adamus Kollege von Red Bull Salzburg, den 4:0-Endstand fixierte.

Österreich übernimmt damit vorläufig die Tabellenführung. Die ÖFB-Youngsters liegen punktgleich, aber vor Kroatien auf Rang eins. Dahinter folgen Norwegen (6 Punkte), Finnland (4 Punkte), Aserbaidschan (1 Punkt) und Estland (0 Punkte).

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal