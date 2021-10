Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft trifft heute Abend am 7. Spieltag der WM-Qualifikation auswärts auf die Färöer Inseln. Nach dem völlig verpatzten Lehrgang im September steht die ÖFB-Elf bereits mit dem Rücken zur Wand. Elf Punkte liegen die Schützlinge von Franco Foda hinter Tabellenführer Dänemark. „Wir haben aufgrund des letzten Lehrganges insgesamt keine sehr gute Ausgangssituation“, weiß Teamchef Foda.

Auch personaltechnisch sieht es für das ÖFB-Team alles andere als rosig aus. Einige Stammspieler haben für den aktuellen Lehrgang abgesagt, sodass Franco Foda am Montag die beiden Rapidler Ercan Kara, Marco Grüll sowie Phillipp Mwene, Kevin Danso und Maximilian Wöber nachnominiert hat. „Der eine oder andere hat auch die Möglichkeit, von Anfang an zu spielen", kündigte Foda zuletzt an.

Mit Karim Onisiwo und Ercan Kara sind heute zwei Überraschungskandidaten in der Startelf zu finden. Louis Schaub und Michael Gregoritsch müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen.

So stellt Franco Foda auf

Startelf Österreich: Bachmann - Trimmel, Ilsanker, Hinteregger, Alaba - Laimer, Grillitsch - Onisiwo, Sabitzer, Kainz - Kara

von Ligaportal, Foto: SID