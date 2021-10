Von so einer Torquote träumt wohl jeder Stürmer auf dieser Welt: Der 13-jährige Francesco Camarda vom AC Milan hat eine unfassbare Torstatistik aufzuweisen: In 87 Spielen erzielte der junge Goalgetter unfassbare 483 Tore. Sprich: Camarda erzielt im Schnitt 5,5 Tore pro Spiel.

In der Saison 2017/18 hat der Stürmer-Youngster in 40 Spielen 247 Tore erzielt. In der darauffolgenden Saison 2018/19 waren es 172 Tore in 31 Einsätzen. 2019/20 ließ er 64 Tore in 16 Partien folgen.

Aufgrund seiner irren Torquote läuft Camarda nicht für die U13 sondern für die U15 auf. Dort kickt er u.a. mit Denzel Miguel Ciana Seedorf, dem Sohn des ehemaligen Milan-Profis Clarence Seedorf.

Das große Idol von Camarda ist Zlatan Ibrahimovic, mit dem er sich auf Instagram ablichten ließ.

von Ligaportal, Foto: SID