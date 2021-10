Österreich geht heute als Außenseiter ins WM-Qualifikationsspiel gegen den makellosen Tabellenführer Dänemark. Die Dänen haben in der Gruppe F noch keinen Punkt abgegeben, in sieben Spielen 26 Tore erzielt und kein Gegentor erhalten. Mit einem vollen Erfolg gegen die ÖFB-Truppe könnten Simon Kjaer und Co schon vorzeitig das WM-Ticket lösen.

Österreich möchte heute im Parken-Stadion in Kopenhagen den Partycrasher geben: "Das ist ja im Fußball schon oft passiert. Eine Mannschaft hat sich im Vorfeld mit Party beschäftigt und dann ist es oft anders gekommen. Wir haben 90 Minuten Zeit, wollen als Mannschaft kompakt auftreten und auch ein gutes Ergebnis erzielen", sagt Teamchef Franco Foda.

Mit der Kritik an seiner Person beschäftigt sich der gebürtige Deutsche nicht: "Es muss sich keiner um meine Person Sorgen machen", sagte Foda gestern bei der Pressekonferenz.

VIDEO: Das sagt Franco Foda vor dem Auswärtsspiel gegen Dänemark

von Ligaportal, Foto: SID