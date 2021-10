Tobias Knoflach hat endlich einen neuen Klub gefunden. Der 27-Jährige, der den SK Rapid im Sommer 2020 ablösefrei verlassen hatte und seither vereinslos war, heuert laut tmnotizie.com in der vierten italienischen Liga an. Konkret soll der Ex-Rapid-Keeper zu AS Sambenedettese wechseln.

AS Sambenedettese ist ein Klub aus San Benedetto del Tronto in der Region Marken. Aktuell liegt der Klub nach fünf Spieltagen mit nur einem Punkt auf dem 16. Tabellenplatz. AS Sambenedettese ist damit Vorvorletzter.

Tobias Knoflach hat in seiner bisherigen Karriere noch nie im Ausland gespielt. Von 2011 bis 2020 war der Tormann durchgehend beim SK Rapid.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal