Lionel Messi hat am Dienstag in der Champions League einen Doppelpack gegen RB Leipzig geschnürt und damit seinen zweiten und dritten Treffer in der Königsklasse für Paris Saint Germain erzielt. Zunächst traf der Argentinier in der 67. Minute via Innenstange, ehe er nur sieben Minuten später einen Elfmeter im Panenka-Style über die Linie "schupfte".

Der Elfmeter von Messi im Video

Messi penalty for PSG vs Leipzig pic.twitter.com/5S8V8GXEWl — Ziad is in less pain  (@Ziad_EJ) October 19, 2021

von Ligaportal, Foto: SID