Das österreichische Fußball-Nationalteam wird auch in den Playoff-Spielen für die WM in Katar 2022 von Franco Foda betreut werden. Das bestätigte Neo-ÖFB-Präsident Gerhard Milletich am Montag nach dem 4:1-Heimsieg gegen die Republik Moldau. "Franco hat das Vertrauen verdient", betonte der gebürtige Burgenländer im ORF-Interview.

Im ÖFB-Präsidium habe es am Sonntag eine Abstimmung gegeben. Milletich sprach von einer "eindeutigen Meinung" pro Franco Foda.

Franco Foda selbst bestätigte, dass er am Sonntag "ein kurzes Gespräch" hatte und bereits "etwas informiert" gewesen sei. "Ich freue mich darüber", so der ÖFB-Teamchef.

Die zwölf Mannschaften absolvieren zwischen dem 24. und 29. März 2022 ein in drei Wege unterteiltes Playoff-Turnier. Die Sieger dürfen an der WM 2022 teilnehmen. Ausgelost werden diese Partien am 26. November um 17 Uhr in Zürich.

von Ligaportal, Foto: Christian Fauland