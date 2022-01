Einige Fans des AC Mailand werden sich am Donnerstag nach dem Sieg ihrer Mannschaft in der Serie A gegen die AS Roma auf dem Heimweg verwundert die Augen gerieben haben, denn mit in der Straßenbahn fuhr auch einer der Milan-Kicker.

Auf dem Platz durfte Nava zwar noch nicht von sich reden machen – aber neben dem Platz umso mehr. Der Journalist Nicolo Schira sichtete und lichtete hernach den Youngster auf dem Heimweg in der Straßenbahn ab. „Eine schöne Geschichte“, kommentierte Schira die bodenständige Aktion des jungen Torhüters in seinem Tweet. Quelle: SKY.

🚋 What a story for 17-year-old #ACMilan youth goalkeeper Lapo Nava, who was on the bench for the first time in Serie A and has not yet signed a pro contract. He went home at the end of the game via tram like an ordinary fan. ❤️️🖤



📸 @NicoSchira pic.twitter.com/EzrGTfStKv