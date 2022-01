Derby-Day in Hamburg heute! HSV (Platz 5) vs. FC St. Pauli (Spitzenreiter). Mitten drin statt nur dabei Guido Burgstaller! Der 32-jährige Mittelstürmer der "Kiez-Kicker" führt die Torschützenliste der 2. Deutschen Liga an (14 Tore). "Burgi" im Flow, erlebt in dieser Saison seinen "dritten Frühling" und fand in der "englischen Woche" nach dem Pokal-Coup gegen Cup-Titelverteidiger BVB (Dienstag, 2:1) und vor dem "heißen Hamburg-Highlight" noch Zeit zum exklusiven Ligaportal-Interview. Unter dem Motto "Give me five" = 5 Antworten, äußerte sich der gebürtige Kärntner (Villach) über das ÖFB-Team, für das der Ex-Rapidler 25 Einsätze (zwei Tore) absolvierte, seine Prämierung im Kicker Sportmagazin, den persönlichen Erfolgslauf und vom FC St. Pauli, dessen Mythos und das heutige Derby.

Gibt die Richtung vor beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli, Leader-Typ Guido Burgstaller aus Österreich. Auch heute Abend im Hamburger Derby?

Ligaportal: Hallo Herr Burgstaller, Gratulation vorab zum 2:1-Pokal-Coup gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund, als Wegbereiter zum 2:0 haben sie auch ihre Anteile daran. Beim FC St. Pauli und bei Ihnen läuft es ja eh top in dieser Saison. Worauf begründet sich der Höhenflug des FC St. Pauli und ihrer im bisherigen Saisonverlauf?

Guido Burgstaller: Die Grundlage dafür, dass es bei uns gerade gut läuft, haben wir schon in der vergangenen Saison gelegt. Damals erlebten wir eine schwere Hinrunde, die aufgrund einer Verletzung auch für mich persönlich nicht schön war. Wir haben aber ruhig weitergearbeitet und an die Weiterentwicklung der Mannschaft und unsere Spielidee geglaubt. Diese Weiterentwicklung hat dann dazu geführt, dass sich schließlich auch die richtigen Ergebnisse einstellten. Wir haben einen tollen Spirit in der Mannschaft, in der alle auch füreinander arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Anders wäre ein Erfolg wie gegen Dortmund auch nicht möglich gewesen.

Ligaportal: Sie sind der Top-Torschütze der 2. Deutschen Bundesliga, wurden vom Fachblatt Kicker Sportmagazin in seiner Rangliste für die Hin- bzw. Herbstrunde mit dem Prädikat "herausragend" bewertet, welchen Stellenwert hat diese Auszeichnung für Sie?

Guido Burgstaller: Persönliche Auszeichnungen sind mir nie so wichtig wie der Erfolg der Mannschaft. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, ob das jetzt mit Toren oder auf andere Weise ist. Wenn ich Tore schießen kann, bedeutet das ja immer auch, dass meine Mitspieler mich zuvor in Szene gesetzt haben. Insofern sehe ich das dann auch als Auszeichnung für das gesamte Team.

Ligaportal: Thema ÖFB-Team, gibt es bei Ihnen eine Chance eines Rücktritts vom Rücktritt und wie sehen die Perspektiven für Ihr Heimatland, um das WM-Ticket im "Nachsitzen" noch zu lösen?

Guido Burgstaller: Ich glaube und hoffe, dass sich das Team gegen Wales durchsetzen wird. Danach würde das entscheidende Spiel in Wien stattfinden, deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir Österreich bei der WM sehen werden. Ich selbst werde aber kein Teil davon sein und nur aus der Ferne die Daumen drücken. Mein Nationalmannschaftskarriere ist ja schon länger vorbei und dabei bleibt es auch.

Ligaportal: Sie kennen als Ex-Rapidler das Wiener Derby, dazu als Ex-Schalker das Ruhrpott-Derby gegen den BVB. Wie ist das Hamburger Derby einzuschätzen und wie sehen Sie die Ambitionen des FC St. Pauli als Tabellenführer und in Anbetracht von sechs Punkten Vorsprung auf den Hamburger SV?

Guido Burgstaller: Die Tabellensituation spielt dabei gar keine Rolle für uns. Das Derby hat gerade auch für unsere Fans eine sehr große Bedeutung und wir möchten ihnen natürlich diesen Sieg schenken. Grundsätzlich gehen wir aber in jedes Spiel mit dem Ziel, es zu gewinnen.

Ligaportal: Der FC St. Pauli ist ja der etwas andere Verein. Passend auch zum Fan-Freundschaft-Partner-Klub 1. FC Köln, der sich als "spürbar anders" bezeichnet. Das gilt auch für den Kiez-Klub...beschreiben Sie mal den Mythos FC St. Pauli und was diesen Kult-Klub ausmacht, wo man im Stadion bereits Gänsehaut-Feeling verspürt, wenn beim Einlaufen der Mannschaften "Hells bells" von AC/DC aus den Lautsprecherboxen dröhnt?

Guido Burgstaller: In erster Linie sind es die Fans und Mitglieder, die diesen Verein ausmachen. Es ist ihr Verein und entsprechend großartig ist auch der Support, den wir von ihnen bekommen. Deswegen ist es gerade auch so schade, dass wir nur vor einem kleinen Teil von ihnen spielen können. Das wäre nochmal ganz was anderes, Spiele wie gegen Dortmund im ausverkauften Millerntor erleben zu dürfen.

Foto: SID

Das Interview führt Herbert Pumann/Ligaportal