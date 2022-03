Nach UEFA-Champions- und Europa-League folgte am Freitag ab 15 Uhr (MEZ) die dritte Auslosung für das Viertel- und Halbfinale in der neugegründeten Europa Conference League. Der 92-malige Nationalspieler von Albanien - Lorik Cana - griff in die Los-Trommel und zog für LASK-Bezwinger Slavia Prag im Viertelfinale Feyenoord Rotterdam mit Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner. Die Ex-Rapidler Stefan Schwab & Thomas Murg mit PAOK Saloniki treffen auf Olympique Marseille. Im Halbfinale könnten Feyenoord und PAOK aufeinandertreffen.

Längst ein wervoller Faktor im Spiel vom niederländischen Traditionsklub Feyenoord Rotterdam: Ex-LASK und -Ried-Akteur Gernot Trauner, der im Conference League-Viertelfinale auf LASK-Bezwinger Slavia Prag trifft, gegen die Feyenoord bereits in der Gruppenphase spielte.

Viertelfinale

Spiel 1: FK Bodø/Glimt vs. AS Roma

Spiel 2: Feyenoord Rotterdam vs. SK Slavia Prag

Spiel 3: Olympique Marseille vs. PAOK Saloniki

Spiel 4: Leicester City vs. PSV Eindhoven

Halbfinale

Sieger aus Spiel Leicester/Eindhoven vs. Bodø/Glimt oder AS Roma

Sieger aus Spiel Feyenoord/Prag vs. Marseille/PAOK

Die Viertelfinal-Spiele finden am 7. und 14. April statt. Die beiden Halbfinal-Duelle am 28. April und 5. Mai.

Finale in Tirana - Sieger erhält Europaleague-Ticket für 2022/23

Die UEFA-Conference League ist die erste Auflage des drittwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußball-Klubs. An diesem Wettbewerb nahmen ab Juli 2021 insgesamt 184 Mannschaften aus allen 55 Landesverbänden der UEFA teil. Die Saison begann mit den Hinspielen der 1. Qualifikationsrunde am 8. Juli und endet mit dem Endspiel am 25. Mai 2022 im Nationalstadion der albanischen Hauptstadt Tirana. Der Gewinner der Europa Conference League 2021/22 erhält einen Platz in der UEFA Europa League der folgenden Saison.

Foto: IMAGO