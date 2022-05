Allerdings hat sein Klub Bristol City vor der letzten Runde (kommendes Wochenende) nichts mehr mit dem Aufstieg in die Premier League zu tun. Immerhin ist dem Tabellen-17. der Klassenerhalt sicher.

Andreas Wiemann verzückte am Samstag die 21.799 Zuschauer in Bristol, erzielte beim 5:0-Kantersieg nicht nur das 1:0, um weiters einen Assist zu liefern, sondern sorgte für ein Tor Marke "Tor des Monats". Ein Augenschmaus, zum mit der "Zunge schnalzen".

Der 30-jährige Wiener, der aus dem Nachwuchs vom SK Rapid Wien stammt, nahm rechts im Strafraum einen Flugball gelassen an und schupfte die Lederkugel dann über Hull-Goalie Baxter in lange Eck. Nach seinem 2. Treffer wurde Weimann ausgewechselt - auch um den wohlverdienten Sonderapplaus und das "Bad in der Menge" zu genießen.

Mit 22 Treffern liegt der Rechtsfuß gemeinsam mit dem Niederländer Joel Piroe auf Rang 3 der Torschützenliste. Der führende Serbe Aleksandar Mitrović (FC Fulham) ist mit 46 Treffern uneinholbar in dieser Saison.

Wow - take a bow - what a way to end the season (at home anyway) @andiweimann @BristolCity - special moment! pic.twitter.com/nmgCEeosRi