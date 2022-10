Mutig, gleichzeitig aber auch gewarnt starten die Jungbullen am Dienstag, den 11. Oktober, in die 4. Runde der UEFA Youth League-Gruppenphase gegen die U19 von Dinamo Zagreb (Anpfiff: 14 Uhr). Das Aufeinandertreffen letzte Woche hat gezeigt, dass die Kroaten ein schwer zu knackender Gegner sind, wobei die Salzburger sich das Leben mit ihrer Chancenverwertung über weite Strecken auch selbst schwer gemacht haben – erst in der 71. Minute platzte in Grödig der Knoten, zum Schluss legte Tolgahan Sahin noch ein absolutes Traumtor zum 2:0 nach.

Wollen - wie am vergangenen Mittwoch in Grödig - gegen Dinamo Zagreb bei Teil 2 im Doppel-Duell wieder Grund zum Jubeln haben, auch wenn die Aufgabe für die Salzburger Jungbullen auswärts ungleich schwerer werden dürfte.

„Haben Chance, wichtigen Schritt in Tabelle zu machen"

Die Salzburger wissen: Die UYL-Partien waren in dieser Saison bislang ein Orakel mit 100-prozentiger Trefferquote hinsichtlich der danach stattfindenden UEFA Champions League-Duelle, denn genau wie für die Elf von Matthias Jaissle, gab’s auch für die Schützlinge von Fabio Ingolitsch jeweils ein 1:1-Remis gegen den AC Milan sowie beim FC Chelsea, und den Sieg gegen Dinamo Zagreb legten die Jungbullen ebenfalls vor – sogar mit 2:0 statt 1:0.

Fabio Ingolitsch: „Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel. Zagreb hat uns im Hinspiel gezeigt, dass sie einen technisch starken Fußball spielen können, und wird uns speziell im Pressing vor Herausforderungen stellen. Mit dem Sieg aus der Vorwoche wollen wir auch auswärts mutig auftreten und unsere Art von Fußball zeigen, dann haben wir die Chance, einen wichtigen Schritt in der Tabelle zu machen.“

ALLE TERMINE DER GRUPPENPHASE

SPIELTAG 1: Di, 06. September 2022, 15:00 Uhr

FC Salzburg vs. AC Milan 1:1 (0:1), Stadion Grödig

FC Chelsea vs. FC Salzburg 1:1 (0:0), Surrey (FC Chelsea Training Ground)

FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb 2:0 (0:0), Stadion Grödig

Dinamo Zagreb vs. FC Salzburg, Stadion Kranjceviceva

FC Salzburg vs. FC Chelsea, Stadion Grödig

Fotocredit: FC Liefering via Getty