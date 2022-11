Das U21-Nationalteam (JG 2002) hat Spiel eins während des Lehrgangs in Kroatien absolviert. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch erreicht im Arena Sportzentrum von Medulin gegen die Türkei ein 1:1 (0:1).





Die umkämpfte Partie startet mit einer intensiven Anfangsphase, in der beide Teams um Ruhe bemüht sind. Den ÖFB-Talenten gelingt es nach einer Viertelstunde mehr Zugriff zu bekommen. Immer wieder funktioniert das Gegenpressing im 3-4-2-System. Die guten Ballgewinne werden aber meist durch ungenaue Zuspiele verschenkt. Die schönste Kombination bringt beinahe die Führung. Yusuf Demir steckt auf der rechten Seite durch auf Christoph Lang, einer von drei Debütanten, der den Ball an die zweite Stange zieht. Dort scheitert Bernhard Zimmermann aus kurzer Distanz an Cetin im türkischen Tor (16.).

Traumdebüt von Manuel Polster

Der anschließende Corner sorgt dann für Jubel auf ÖFB-Seite. Pascal Estrada köpft im Zentrum ein (17.), doch der Referee entscheidet auf Foul. Nach einer längeren Leerlaufphase ohne Torchancen auf beiden Seiten, gehört die Schlussphase der Türkei. Und in der 6. Minute der Nachspielzeit geht die Türkei in Führung. Nach einem Corner entscheidet der Unparteiische auf Handelfmeter, den Yusuf Barasi verwandelt. Von diesem Rückstand lassen sich aber die ÖFB-Talente aber nicht beirren. Zur Pause wechselt Gregoritsch viermal, bringt Nikolas Polster, Moritz Oswald, Noah Bischof und Manuel Polster – und dieser sollte sich als Glücksgriff erweisen. Nur sieben Minuten steht er auf dem Feld, da kommt er im Rückraum an den Ball und versenkt ihn traumhaft flach im Eck (52.).



Wenige Augenblicke später dreht Österreich beinahe die Partie. Der ebenfalls eingetauschte Bischof ist durch, Zimmermann rutscht an seinem Stanglpass aber denkbar knapp vorbei (54.).



Die Partie bleibt auch im zweiten Durchgang umkämpft, aber nach der Pause gelingt es den ÖFB-Talenten besser, die wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen. Der Siegtreffer will aber an diesem Tag nicht mehr gelingen. Das neuformierte U21-Team bleibt auch im dritten Spiel ungeschlagen und trifft am Montag (18:00 Uhr) in Pula auf Kroatien.

Stimmen zum Spiel

Teamchef Werner Gregoritsch: "Wir haben unser Kombinationsspiel nicht aufziehen können, weil der Platz leider inferior war. Die Türkei war sehr motiviert und war offensiv immer gefährlich. Sie haben aber auch immer wieder etwas angeboten. Aber wir sind vor der Pause nicht wirklich ins Spiel gekommen. Nach der Pause ist es uns besser gelungen, mit dem Platz und der türkischen Spielweise zurechtzukommen. Es war eine sehr körperbetonte Partie und wir haben dann besser dagegengehalten. Es freut mich, dass mit Manuel Polster ein Debütant getroffen hat. Die neuen Spieler haben wirklich bewiesen, dass sie eine Bereicherung für uns sind."



Torschütze Manuel Polster: "Ich stehe bei Standardsituationen eigentlich immer im Rückraum. Dass ich dann so schnell nach meiner Einwechslung getroffen habe war natürlich ein tolles Gefühl. Wir haben mit den neuen Spielern in der zweiten Halbzeit viel Schwung reingebraucht. Aber die Jungs haben es auch vor der Pause gut gemacht. Die Türkei war wirklich ein richtig starker Gegner. Wir können von dieser Leistung heute sicher viel mitnehmen."



Debütant Samson Baidoo: "Wir sind defensiv wirklich gut gestanden, dafür dass Pascal, Leo und ich erstmals gemeinsam in der Dreierkette gespielt haben. Es war unser Ziel ohne Gegentor zu bleiben. Leider ist es zu dem Elfmeter gekommen. Nach der Pause haben wir die Zweikämpfe noch besser angenommen und gewonnen. Ich glaube das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis. Diese Zweikampfstärke müssen wir beibehalten, weil der Fußball einfach immer körperlicher wird."



Freundschaftliches Länderspiel

Türkei vs. Österreich 1:1 (1:0)

Tore: Barasi (45.+6.) bzw. M. Polster (52.)



Österreich: Scherf (46. N. Polster) - Baidoo, Querfeld, Estrada - Ibertsberger (46. Oswald), Kanuric (46. M. Polster), Braunöder (K) (84. Omic), Veratschnig (84. Fallmann), Demir (69. Wydra) - Lang (46. Bischof), Zimmermann (84. Kronberger)