37 Lenze hat Lukas Podolski mittlerweile auf dem "Buckel", doch auf diesen bzw. auf die leichte Schulter nimmt der 130-fache deutsche Nationalspieler (49 Tore) den Fußball nachwievor nicht. Bei einem Wohltätigkeits-Fußballturnier in der Handball-Stadt Gummersbach in Nordrhein-Westfalen, unweit von Köln, fiel der im polnischen Gliwice geborene "Prinz Poldi" (so wurde der Linksbeiner bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln liebevoll genannt) als Schirmherr gleich mehrfach negativ auf und flog u.a. nach einem Streit mit dem Schiedsrichter vom Feld. Es "krachte" im Gummersbacher Gebälk der Sporthalle. Was war denn da los...?

Erhitzte Gemüter zwischen Lukas Podolski (li.) und HSV-Verteidiger Valon Zumberi (re.), der zuvor vom Rio-Weltmeister rüde gefoult worden soll.

Podolski: "Wurden glasklar benachteiligt"

"Alter schützt vor Ehrgeiz (und Emotionen) nicht"...und Lukas Podolski ist nachwievor voller Adrenalin, wenn es aktiv um das runde Leder geht. Das zeigte sich am Sonntag beim »Schauinsland Reisen Cup« in der Schwalbe-Arena in Gummersbach. 6 Mannschafren waren dabei: Hamburger SV, Karlsruher SC, Rot-Weiss Essen, Blau-Weiß Lohne, 1. FC Kaan-Marienborn und Podolskis Klub Górnik Zabrze.

Im Halbfinale zwischen Górnik Zabrze und Kultklub Rot-Weiß Essen kochten dann die Emotionen hoch, der Schiedsrichter verteilte beim Stand von 2:2 einige Zeitstrafen, unter anderem für Podolski. Laut der "BILD" echauffierte sich "Prinz Poldi" darufhin derart, dass der deutsche Rio-Weltmeister von 2014 den Schiedsrichter bedrängt und beleidigt haben soll. Quittung: Rote Karte für Podolski. Die "WAZ" berichtet, dass auch Podolskis Manager Markus Krampe den Schiedsrichter beschimpft haben soll.

Der Platzverweis war nicht der einzige Aufreger um den 37-Jährigen. Schon beim Spiel gegen den HSV soll Podolski Verteidiger Valon Zumberi übel gefoult haben. Nach einem Disput auf dem Platz beruhigten sich die Gemüter wieder. Der "Übeltäter" habe sich nach dem Spiel in der Kabine für sein Foulspiel entschuldigt und wird in der "BILD" wie folgt zitiert: „Ich bin ein Mensch, der ehrlich seine Meinung sagt. Im Leben - und auf dem Platz. Ich habe den Schiedsrichter weder beleidigt, noch bin ich ihm gegenüber handgreiflich geworden so wie es einige geschrieben haben. Meine Mannschaft wurde glasklar benachteiligt, das war schon krass.

"Wenn ich auf Platz stehe, gebe ich 100%"

Podolski weiter: "Und solche Ungerechtigkeiten spreche ich an. Respektvoll, aber auch deutlich. Für mich ist es dabei egal, ob es sich um ein Pflichtspiel, einen Freundschaftskick oder, wie gestern, um ein Charity-Turnier handelt. Wenn ich auf dem Platz stehe, gebe ich 100 %“

Der Stürmer-Routinier auf die rote Karte angesprochen süffisant: „Ich hatte die Uhr im Blick und eine zweiminütige Zeitstrafe sicher. Ein guter Moment, dem Schiri zu sagen: Wir fühlten uns von dir verarscht.“ Nachsatz: „Es war am Ende ein toller Tag für alle! Danke an Fans, Teams und alle Beteiligen für das schöne Turnier und 100.000 Euro für den guten Zweck.“

Fotocredit: IMAGO/Beautiful Sports