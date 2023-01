Wahnsinn! Surreal! Plant der FC Barcelona den bis dato teuersten Transfer der Fußball-Geschichte? Laut BILD steht eine Ablösesumme von 350 Mio. für Stürmer João Félix, erst vor 2 Wochen von Atletico Madrid bis zum Saisonende an den FC Chelsea London verliehen und bei den "Blues" nach einer Roten Karte bei seinem Debüt bis 4. Februar gesperrt, im Raum.

Europäische Top-Klubs jagen João Félix weiterhin. Allen vorran der FC Barcelona, rechts Kapitän Sergio Busquets...werden die beiden ab diesen Sommer bei Barça Mannschafts-Kollegen sein und kommt es zu einem neuen Transfersummen-Rekord?

Ausstiegsklausel von 350 Mio. Euro!

Der 23-jährige Portugiese ist nachwievor und trotz – oder vielleicht wegen – seiner schwierigen Zeit bei Atlético Madrid eine "heiße Aktie" bzw. auf dem Radar europäischer Fußball-Schwergewichte. João Félix Sequeira (so sein vollständiger Name), geboren am 10. November 1999 im portugiesischen Viseu, ist bis Sommer auf Leihbasis beim FC Chelsea, um in der Premier League Spielpraxis zu sammeln und sich zudem auf international höchstem Niveau präsentieren.

Doch hinter den Kulissen beginnen die Klubs bereits die ersten Sommertransfers zu planen. Wie die katalanische Zeitung „Sport“ berichtet, will der FC Barcelona den 28-fachen Nationalspieler Portugals (4 Tore) im Sommer holen!

"Haken" am Transfer-Wunsch: Die horrende Ausstiegsklausel des technisch versierten Stürmers in Höhe von 350 Mio. Euro! Denn kurz vor dem Abschluss der Leihe von João Félix zu den „Blues“ verlängerte Atlético im Herbst mit ihm bis 2027 und verpasste dem Portugiesen damit ein sattes Preisschild. Ausgeschlossen, dass der finanziell klamme Spitzenklub Barça eine Summe in dieser Höhe bezahlen kann.

Ablöse-Paket geplant?

Wie die „Sport“ weiß, könnten die Barça-Verantwortlichen Atlético ein Paket bestehend aus einer Ablöse und einigen Assen anbieten. Dabei soll Félix' 57-jähriger Spielerberater Jorge Mendes helfen.

Denn der Ex-Cristiano Ronaldo-Berater Mendes berät mit seiner Spielerberater-Firma „Gestifute“ auch die Barça-Youngster Ansu Fati (20), Alejandro Baldé (19) und Nico Gonzalez (21), soll zudem ein exzellentes Verhältnis zu den Chefs der Katalanen um Präsident Joan Laporta (60) und Sportdirektor Jordi Cruyff (48) pflegen.

Neu ist Barças Begehrlichkeit an João Félix ebenfalls nicht: Schon während der Verhandlungen des Deals von Stürmer-Star Antoine Griezmann (31) buhlte der aktuelle LaLiga-Leader, der derzeit auf seinen 27. Meistertitel in der Primera Division zusteuert und im vergangenen Sommer Stürmer-Routinier Robert Lewandowski vom FC Bayern nach Katalonien holte, um den Portugiesen. Damals lehnten die „Rojiblancos“ allerdings ab. Auch beim Wintertransfer vom niederländischen Stürmer Memphis Depay (28) in die spanische Hauptstadt soll der Name von João Félix bei den Verhandlungen gefallen sein.

