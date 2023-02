Der FC Red Bull Salzburg liegt zur Stundenmarke noch deutlich zurück, ein 30-Minuten-Furioso im Schlussakt sorgt für eine klasse Aufholjagd, die mit dem UEFA Youth League-Achtelfinale belohnt wird.

Im Berner Wankdorf gerieten die Jungbullen allerdings schnell in Schieflage. Bereits in der neunten Minute gingen die Hausherren durch einen Foulelfmeter, getreten von Amenda, 1:0 in Führung. Die Salzburger konnten sich aber schnell abschütteln und der weitere Spielverlauf brauchte gute Möglichkeiten auf beiden Seiten. Ein weiterer Treffer sollte aber bis zur Pause nicht mehr fallen.

Beide Mannschaften begegneten sich auch nach dem Wiederanpfiff „hochtourig“. Den ersten Ertrag sackten jedoch die Niederhäuser-Equipe ein. Nach einer Seitenverlagerung entwischte Lüthi in der 56. Minute der Salzburger Abwehrreihe, im Zentrum finalisierte der Berner mühelos zum 2:0.

Jetzt musste ein zweites Wunder von Bern her, knapp 70 Jahre nach dem ersten. Und die Ingolitsch-Elf schickte sich an, ebenjenes Kunststück zu vollbringen. Feinfuß Raphael Hofer spazierte seelenruhig durchs Mittelfeld, nahm sich aus der zweiten Reihe ein Herz und verkürzte in der 62. Minute auf 1:2.



Doch damit nicht genug! Während die Heimischen in den Siesta-Modus schalteten, übernahm Moussa Yeo Verantwortung für einen 17-Meter-Freistoß. Und der Achter zwirbelte die Kugel sagenhaft ins rechte Eck (84.) – Marke Traumtor und es stand 2:2.

Als sich schon alle gedanklich für ein Elfmeterschießen vorbereitet hatten, blieb Joker Zeteny Jano im Zweikampf bissig, eroberte das Spielgerät und schoss die Jungbullen per Außenrist ins Glück (90.+3)!

Damit stehen die Salzburger nach einer sagenhaften Aufholjagd im Achtelfinale der UEFA Youth League, die Auslosung erfolgt am 13. Februar.

Foto: Red Bull Salzburg