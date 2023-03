Ex-ADMIRAL Bundesliga-Trainer Andreas Herzog, zuletzt als Sky-Experte tätig, folgt mal wieder seinem ehemaligen Mitspieler vom FC Bayern München - Jürgen Klinsmann - und wird Co-Trainer des 58-jährigen Deutschen in Südkorea. Das Trainer-Duo agierte schon gemeinsam von 2011 - 2016 beim Nationalteam der USA. Jürgen Klinsmann wurde nun als neuer Nationaltrainer Südkoreas bis 31. Juli 2026 verpflichtet. Dass Andi Herzog wieder sein "Co" wird, hat auch Comedian-As Alex Kristian in seiner unnachahmlichen Art mit einer "Herzerl-Parodie" auf den Plan gerufen. Darauf haben die Fußball-Fans eh schon gewartet.

Zum Video: Der Herzog von Österreich und die Reise nach Südkorea