Die wichtigsten Statements zu den Rückspielen der Achtelfinalpartien der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League auf Sky Sport Austria

"Der Elfmeter ist eine traurige Situation"

Werner Gregoritsch (ÖFB-U21-Trainer) über...

...SC Freiburg vs. Juventus Turin (in Halbzeitpause): „Es ist ein gewisser Hemmschuh zu erkennen. Die Mannschaft spielt nicht so befreit auf wie in der Bundesliga. Juventus ist eine ganz ausgepuffte, eiskalte Truppe, macht hinten die Räume zu. Wenn Michael (Anm.: Gregoritsch, Sohn von Werner) mehr von der Seite gefüttert werden würde und mehr in dem Korridor, wo er gefährlich wird, zum Ball kommen könnte, wäre es eine andere Situation. Manchmal bleibt Freiburg im Mitteldrittel stecken und versucht sich den Ball hin und her zu schieben. Ich glaube, dass man viel mehr versuchen muss, in das gegnerische Drittel zu kommen.“



…strittigen Handelfmeter: „Der Elfmeter ist eine traurige Situation. Ich muss ganz ehrlich sagen - der VAR ist für mich zum Teil skandalös. Eigentlich hat man ihn eingeführt, um das Ganze besser und korrekter zu machen. Der Verteidiger grätscht zum Ball, macht automatisch eine natürliche Handbewegung, wo er sich auch noch wegdreht, wird dann von einem halben Meter angeschossen. Da Elfmeter und die gelb-rote Karte zu geben ist wirklich ein Wahnsinn.

Das entscheidet immer mehr Spiele. Irgendwann müssen sie sich überlegen, was mit dem VAR passiert. Das ist eine Situation, die sehr oft in einem Spiel vorkommt. Für mich ist das absolut eine Fehlentscheidung. Es muss ein einfaches Spiel bleiben, dadurch sind über die vielen Jahre so viele Fußballfans entstanden, weil das Spiel schnell erklärbar war. Es sind so viele Situationen, in denen man sich nicht mehr auskennt. Ich bin überzeugt, dass keiner im Stadion weiß, was passiert ist.“

Michael Gregoritsch (Spieler SC Freiburg) vor dem Juve-Spiel: „Ich habe das unterschätzt, habe nicht gedacht, dass so eine Riesen-Euphorie herrscht nach diesem Los. Jeder freut sich in der Stadt und weiß, dass das etwas ganz Besonderes ist, ein K.O.-Spiel gegen Juventus Turin.“

„Ich bin glücklich, ob Sie es glauben oder nicht“

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) nach dem Spiel vs. Juve (0:2): „Wir hatten nicht so viel Spielglück. Wir hatten in dieser Saison aber auch schon ein paar Mal Spielglück. Wir müssen ehrlich sein, Fußball ist kein Wunschkonzert. Es ist schade, wir waren total auf dem Platz, es war ein großer Abend für uns.

Es sollte heute halt nicht sein. Wir gratulieren Juve, haben ein großes Erlebnis gehabt in Turin. Ich bin glücklich, ob Sie es glauben oder nicht. Die Leute sind nach einer 0:2-Niederlage gestanden im Stadion, das sagt schon alles. Die Jungs sind toll.“

Christian Günter (Spieler SC Freiburg) über den strittigen Elfmeter: „Wenn ich aus einem Meter an der Hand angeschossen werde, ist das für mich als Fußballer kein Elfmeter, weil da keine Möglichkeit da ist, zu reagieren. Die Schiedsrichter setzen die Regel nur um, sobald im 16er der Ball an die Hand geht, ist es halt ein Elfmeter. Irgendwann wird der Stürmer dann angehalten, dass er einfach den Ball an die Hand lupft und dann ist es ein Elfer.“



Filip Kostic (Spieler Juventus Turin) über den strittigen Elfmeter: „Ich habe es zuerst nicht gesehen, erst dann im Video. Das ist ein klarer Elfmeter.“



Urs Fischer (Trainer Union Berlin) nach 0:3-Niederlage bei Unio Saint-Gilloise und Ausscheiden Europa League: „Wenn du den Gegner zu solchen Chancen einlädst, musst du dich am Schluss nicht wundern, wenn du ein Spiel verlierst. Wir treffen Entscheidungen, die wir sonst so nicht treffen und die werden dann entsprechend bestraft.“



Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen) nach 2:0-Sieg bei Honved Budapest und Viertelfinal-Aufstieg: „Wir sind glücklich und zufrieden, dass wir die nächste Phase erreicht haben. Ich bin auch mit der Leistung zufrieden. Wir waren bereit für ein intensives Spiel. Das erste Tor war wichtig für uns, wir haben mit Balance und Kontrolle gespielt. Jedes Spiel ist eine gute Erfahrung für uns. In Europa brauchen wir diese Erfahrung.“



Jonathan Tah (Spieler Bayer Leverkusen): „Wir sind von Anfang an voll da gewesen, das zeigt, dass wir mental bereit waren. Danach haben wir ihnen zwar ein paar Chancen ermöglicht, in der zweiten Halbzeit haben wir es aber wirklich gut gemacht und relativ spät dann noch den Finisher durch Adli gemacht.“

„Mittlerweile ist die Elfmeterregel eine Hydra“

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…strittigen Handelfmeter bei SC Freiburg - Juve: „Mittlerweile ist die Elfmeterregel eine Hydra. Du haust einen Kopf ab und zehn Köpfe wachsen nach. Du weißt gar nicht mehr wie, wo, wann, warum und weshalb. IFAB, bitte zuhören! Endlich eine Regel schaffen für den Handelfmeter, die für jeden transparent ist! Ich kenne mich nicht mehr aus.“



…Spiel SC Freiburg - Juve: „Unglücklich für Freiburg, weil das 0:1 aus einer Entscheidung gefallen ist, über die man trefflich diskutieren könnte. In der zweiten Hälfte hat es trotz der numerischen Unterlegenheit noch einmal eine Möglichkeit gegeben heranzukommen, wenn die Rückpassregel richtig interpretiert worden wäre. Diese Sache mit der Interpretation ist an allen Ecken und Enden sehr schwierig für alle Beteiligten. Wenn das kein Rückpass ist, fresse ich einen Besen.“



…Elfmeterschießen bei Arsenal London - Sporting Lissabon (4:6): „Elfmeterschießen ist oft auch eine Glückssache, wobei heute nicht nur das Glück entscheidend war. Heute war die Möglichkeit da, drei bis vier Elfmeter zu halten, so schlecht waren die geschossen. Elfmeterschießen ist zwar zum einen Glück, zum anderen musst du aber auch Courage haben, die Bälle mit einer gewissen Schärfe ins Eck zu schießen. Das sollten die Spieler hier auch können. Ramsdale hat mich überhaupt nicht überzeugt.“



…Arsenals Auswahl der Elfmeterschützen: „Die Trainer wissen ganz genau, auf wen sie sich verlassen können, weil sie die Spieler das ganze Jahr über begleiten und sehen, wie diese psychisch mit solchen Drucksituationen klarkommen. Es wäre vernünftig zu sagen: „Du, du, du, du, du, und danke!“ Man muss schon erwarten können, dass man einige Dinge bestimmt und die Verantwortung nicht auf die Spieler abwälzt.“



…Spiel Union Saint Gilloise – Union Berlin: „Ich bin sehr enttäuscht von Union Berlin, weil man heute wieder Schwächen in der Verteidigung gezeigt hat, das ist man nicht gewohnt in der Meisterschaft. Man hat es den Belgiern sehr leicht gemacht für drei Tore und nach vorne sehr wenig bewegen können. Man musste fast froh sein, dass es nicht mehr Tore geworden sind. Das heutige Spiel ist desillusionierend.“



…Spiel Ferencváros Budapest - Bayer Leverkusen: „Der Aufstieg ist hochverdient, Leverkusen war nie gefährdet. Für mich zeigen die Spieler individuell eine hohe Form und als Team funktionieren sie auch. Xabi Alonso macht eine Top-Arbeit."



…Gift Orbans Hattrick binnen drei Minuten: „Das ist, denke ich, ein Rekord für die Ewigkeit. Der Einzige, der diesen Rekord brechen könnte, ist Haaland.“

"Thomas Silberberger ist der österreichische Kulttrainer"

…die längstdienenden Cheftrainer Europas: „Wir sehen hier, dass sich Kontinuität auf der Trainerposition auszahlt. Wie lange Simeone schon Atletico Madrid trainiert, ist ja ungeheuerlich, dabei auch immer erfolgreich. Streich hat Wellentäler und Wellenberge mit Freiburg, weil die Kadersituation eine andere ist, da kann man nicht jedes Jahr um den Meistertitel mitspielen. Thomas Silberberger ist der österreichische Kulttrainer."



…den Ausfall von Philipp Lienhart beim SC Freiburg (vor dem Spiel): „Das ist natürlich eine Schwächung. Lienhart ist im Abwehrverbund eine Größe bei Freiburg und auch bei Standardsituationen sehr gefährlich. Eine Stärkung ist allerdings die Rückkehr von Michael Gregoritsch, der seine Torjägerqualitäten heute unter Beweis stellen müssen wird.“



…die Rückkehr von Gernot Trauner (vor dem Spiel): „Feyenoord muss im eigenen Stadion Druck ausüben, und wie kannst du Druck ausüben? Wenn du bereits aus der Verteidigungsposition öffnende Pässe spielen kannst. Genau das ist die Kragenweite von Trauner, seine höchste Auszeichnung. Er hat den ersten Pass, der über zwei Linien geht. Er bringt sofort die Offensive ins Spiel und das wird heute nötig sein."



…ob Spiel für Christian Streich etwas Besonderes sei: „Ich glaube, es ist etwas Besonderes. Wir haben in der Vergangenheit auch schon ganz große Trainer gesehen, wie z.B. Jose Mourinho, der mit dem Gewinn der Conference League fast zu Weinen begonnen hat vor Glück.“

