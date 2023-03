Das U21-Nationalteam bleibt weiter ungeschlagen. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch gewinnt die zweite Begegnung im Rahmen des Lehrgangs in Antalya gegen die Republik Moldau souverän mit 4:0 (2:0).

Frühe Führung gegen einen tief stehenden Gegner

Zu Beginn der Partie überrennt Österreich den Gegner förmlich. Nach noch nicht einmal einer Minute holt Nikolas Veratschnig den ersten Corner heraus. Nur wenige Augenblicke später jubelt das ÖFB-Team erstmals. Einen Corner von der linken Seite verlängert Ervin Omic an der ersten Stange und Pascal Estrada muss im Zentrum nur noch den Fuß hinhalten (3.). Der ideale Start gegen einen tiefstehenden Gegner.



In der Folge lässt Österreich Ball und Gegner laufen. Moldau zieht sich mit allen Feldspielern in die eigene Hälfte zurück. Doch bei Ballverlusten schalten die Moldauer blitzschnell um. Ein solcher Gegenzug führt fast zum Ausgleich, doch die Stange rettet für Österreich, nachdem ein Angreifer aus höchst abseitsverdächtiger Position gestartet war. Doch es bleibt ein kurzer Schockmoment. Braunöder, Kameri und Veratschnig sind von ihren Gegenspielern meist nur durch Fouls zu stoppen. Ein solches Foul nutzen die Gregoritsch-Schützlinge kurz vor der Pause zum zweiten Treffer.



Estrada und Lang treffen doppelt

Christoph Lang legt sich den Ball zurecht und versenkt den Freistoß direkt aus 17, 18 Metern (44.). Es ist sein zweiter Treffer im U21-Trikot. Im zweiten Durchgang stellt Gregoritsch von einer Viererkette um auf Dreierkette. Die ÖFB-Auswahl wird mit jeder Minute dominanter. Die Moldauer, die sich vor der Pause zumindest gelegentlich in der Offensive gezeigt hatten, sind mit verteidigen beschäftigt. Die schönste Aktion im Spiel bleibt aber ohne Treffer.



Lang legt mit der Ferse ab auf Geburtstagskind Matthias Braunöder, der Kapitän umkurvt zwei Abwehrspieler, schießt aber mit links über das Tor (54.). Wenig später gibt es aber Grund zum Jubel. Zimmermann wird auf die Reise geschickt und ist von seinem Gegenspieler nur noch durch ein Foul im Strafraum zu stoppen. Der Gefoulte schießt den Elfmeter selbst, scheitert aber am Schlussmann. Lang setzt nach und verwertet den Abpraller (56.).

Endgültig für die Entscheidung sorgt erneut Pascal Estrada, der nach einem Corner höher steigt als die Verteidiger und wuchtig ins lange Eck einköpft (73.). Mit Tristan Osmani und Leo Mätzler feiern in den Schlussminuten noch zwei weitere Spieler ihr U21-Debüt.



Das U21-Team verlängert die eigene Serie damit auf sechs ungeschlagene Spiele. Die nächste Herausforderung heißt am 16. Juni Island.





Stimmen zum Match:

Teamchef Werner Gregoritsch: "Das Positive für mich heute ist, dass wir unser Spiel durchgezogen haben. Wir haben gewusst, dass sich Moldau mit allen Spielern in der eigenen Hälfte positionieren und verteidigen wird. Aber wir haben immer wieder Lösungen gesucht und gefunden, haben uns nicht nervös machen lassen und völlig verdient gewonnen."



"Standardsituationen sind immer eine Waffe für uns, weil wir sehr gute Schützen, aber auch Spieler haben, die diese Hereingaben gut verlängern und verwerten können. Wir haben Spieler, die wirklich den Unterschied ausmachen können. Braunöder wurde nicht umsonst als Spieler der Saison gewählt, mit Kameri haben wir einen sensationellen Spieler dazubekommen. Und in der Defensive haben wir in mittlerweile sechs Spielen nur einen einzigen Gegentreffer aus dem Spieler heraus bekommen. Das ist schon wirklich eine eindrucksvolle Bilanz."



Kapitän Matthias Braunöder: "Ich glaub es war einmal Zeit, dass wir wieder eine Partie gewinnen. Wir haben es sehr souverän gemacht, Moldau hat sich sehr tief aufgestellt, aber wir haben es ganz gut gemacht und auch verdient in der Höhe gewonnen. Wir haben versucht aus einem soliden Ballbesitz Chancen herauszuspielen und haben dann unsere Standardsituationen heute perfekt ausgenutzt."



Doppeltorschütze Pascal Estrada: "Ich freue mich natürlich, dass ich dem Team mit zwei Toren helfen konnte. Erstes Ziel als Verteidiger ist natürlich immer, hinten zu Null zu spielen, aber wenn ich dem Team so helfen kann, dann umso besser. Generell sind wir bei Standards sehr gefährlich, weil wir sehr gute Kopfballspieler haben. Dieses Wissen nehmen wir mit für die Zukunft."



Freundschaftliches Länderspiel

Rep. Moldau vs. Österreich 0:4 (0:2)

Tore: Estrada (3., 73.), Lang (44., 56.)

Foto: Harald Dostal / sport-bilder.at