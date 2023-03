Robert Almer verlässt den Trainerstab des Nationalteams

Robert Almer hat gegen Aserbaidschan und Estland seine letzten Spiele als Tormanntrainer des Nationalteams absolviert. Der 39-Jährige hat die sportliche Führung des ÖFB informiert, dass er sich beruflich neu orientieren möchte und daher die Funktion künftig nicht mehr ausüben kann.





„Ich bedauere die Entscheidung von Robert Almer, er war vier Jahre lang ein wichtiger Teil unseres Trainerstabs. Aber natürlich habe ich Verständnis, dass er seine berufliche Laufbahn in anderer Form fortführen möchte. Dafür wünsche ich Robert alles Gute und viel Erfolg. Er wird dem ÖFB immer eng verbunden bleiben“, so Sportdirektor Peter Schöttel.



Die Nachfolge ist derzeit noch nicht geklärt, Gespräche sind am Laufen.



Robert Almer hat nach seiner Tormann-Karriere die Ausbildung zum UEFA-A-Diplom und ein Sportmanagement-Studium abgeschlossen. In seiner aktiven Laufbahn hat er 33 Einsätze für das Nationalteam zu Buche stehen. Zu Highlights zählt die erfolgreiche Qualifikation für die UEFA EURO 2016 in Frankreich. Die UEFA EURO 2020 hat er in veränderter Funktion im Trainerteam von Franco Foda miterlebt.