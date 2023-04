Die wichtigsten Statements zu den Rückspielen der Viertelfinalpartien der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League nachfolgend gesammelt bei Sky Sport Austria. Aus österreichischer Sicht war es ein "gebrauchter Donnerstagabend". Der Linzer Gernot Trauner schied mit Feyenoord Rotterdam bei FC Salzburg-Bezwinger AS Roma und Coach José Mourinho nach dem 1:0-Hinspielsieg mit 1:4 nach Verlängerung ebenso aus wie Marcel Sabitzer mit Manchester United beim FC Sevilla. Sky-Experte Alfred Tatar hatte den 29-jährigen, 69-fachen ÖFB-Teamspieler aus Wels noch vor dem Match "geadelt".

Marcel Sabitzer (spielte 68 Minuten) konnte mit Manchester United die 3:0-Niederlage in Sevilla nicht verhindern. Mit einem Gesamt-Score von 5:2 stiegen die Spanier somit ins Europa League Viertelfinale auf und treffen dort auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Erik ten Hag (Trainer Manchester United): „Wir sind natürlich enttäuscht. Nach dem Spiel ist es schwierig zu sagen, wo genau die Probleme heute lagen. Aber es ist nicht zu akzeptieren. Es war eine große Chance, dass wir in das Halbfinale aufsteigen. Die letzten Minuten zu Hause und heute von Beginn an waren wir einfach nicht dabei. Das sind individuelle Fehler, die wir uns nicht leisten dürfen. Du musst ruhig bleiben, bereit sein für solche Spiele. Wir brauchen die Entschlossenheit auch in den Zweikämpfen und im Ballbesitz, da musst du ruhig bleiben. So kompliziert war es am Ende nicht. Wir haben es einfach nicht gut gemacht.“

Ivan Rakitic (Spieler von ManU-Bezwinger FC Sevilla): „Man hat wieder gesehen, wie besonders die Europa League für Sevilla ist. Nicht nur für den Klub, auch für die Menschen auf der Tribüne. Es war eine große Nacht, auch für alle Fußballliebhaber. Das Publikum war einfach unglaublich, sie haben uns gepusht und wir haben vieles richtig gemacht. Wir haben es verdient.“



Robert Andrich (Spieler Bayer Leverkusen - siehe auch HIER): „Nach dem 2:0 ging es schon so ein bisschen los, dann haben wir zu einem perfekten Zeitpunkt eigentlich das 3:0 gemacht und dann denkst du eigentlich, das Spiel wird jetzt ein bisschen austrudeln. Die Belgier haben nie aufgegeben, sie haben immer weiter nach vorne gespielt. Das macht es natürlich auch nicht immer einfach. Aber wir haben dann beim 3:1 zwei, drei, vier schwierige Phasen überstanden und haben auch ein bisschen geschwommen, dann aber mit dem 4:1 den Deckel draufgemacht.“



Florian Wirtz (Spieler Bayer Leverkusen): „Als dann klar war, dass wir weiterkommen, ich meine nicht beim 2:0, sondern nach dem 4:1, war so ein bisschen der Druck weg. Aber es ist trotzdem einfach schön, weiterzukommen und es hat heute wieder richtig Spaß gemacht.“



Heiko Vogel (Trainer FC Basel): „Wir haben gewusst, dass es heute eine Entscheidung gibt, dass es einen Verlierer und einen Gewinner gibt, egal wie das Spiel ausgeht, ob über 120 Minuten oder über Elfmeterschießen. Deswegen war es immer eine Gradwanderung, das Risiko zu kalkulieren, wann macht man auf, wann nicht. Ein frühes zweites Tor wäre vielleicht sehr schwer gewesen noch umzubiegen. Deswegen habe ich meinen Spielern gesagt, egal was passiert, behaltet die Ruhe. Wir verlassen unsere Marschrichtung nicht und das haben sie gemacht. In der zweiten Halbzeit war auch klar, wir machen so weiter, weil Nizza mehr Ballbesitz gehabt hat, ohne jetzt besonders zwingend zu werden. Ich habe dann gesagt, ab der 70. Minute stellen wir um was das System angeht und was die Haltung angeht. Es war dann klar, dass wir mehr Risiko gehen und ich glaube, dass wir völlig verdient hier eine Runde weitergekommen sind.“

…Sieg von Sevilla gegen Manchester United: „Das ist keine Überraschung. Wenn Sevilla eine Mannschaft auf den Platz schickt, die im Durchschnitt älter als 30 Jahre ist, dann ist das eine große Antithese zum Jugendwahn von vielen Klubs in Europa.“



…FC Sevilla in der Europa League: „Das ist eines der Rätsel im Weltfußball. Der Hunger, den die Spieler von Sevilla heute hatten, war stärker als der Hunger von Manchester United. Manchester ist immerhin 3. in der Premier League und wird nächste Saison Champions League spielen. Sevilla war im Abstiegskampf und hat sich da ein bisschen herausgearbeitet. Da wäre ein Sieg im eigenen Wettbewerb wieder die Eintrittskarte in die Champions League. Da war der Wille und das Bestreben heute aufzusteigen bei den Spaniern um einiges stärker vorhanden als bei Manchester United.“



…Sieg der AS Roma gegen Feyenoord: „Wenn Feyenoord in der Lage ist, einen Gegner in einen Strudel zu bekommen, zerfällt der Gegner und Feyenoord schießt Tor um Tor. Deshalb haben sie so viele Tore gemacht in der Gruppenphase und im weiteren Verlauf des Turniers. Wenn ein Gegner aber physisch stark ist, wie Sturm beim 1:0 Sieg zu Hause, dann kommen sie über solche Hürden nicht drüber.“



…die rote Karte für AS Roma Co-Trainer Salvatore Foti: „Das ist eine Tätlichkeit, ohne Frage. Ich kann mich nicht in ihn hineinversetzen, was ihn derart in Rage bringen kann, dass er Gimenez mit der Hand wirklich fast erwürgen will. Mir gefällt das gar nicht und ich glaube die Strafe wird so sein, dass er von diesem Tag an auch weiß, dass er das nie mehr tun wird. Ein Co-Trainer, der sich in so einem Spiel zu so etwas hinreißen lässt, gehört eigentlich entlassen.“

…die Entscheidung, dass Juventus in Serie A die 15 abgezogenen Punkte vorläufig zurückbekommt: „Den Punkteabzug hat der italienische Fußballverband gemacht, die Punkterückgabe hat aber das nationale olympische Komitee mit dem Hinweis Formalfehler veranlasst. Das heißt nicht, dass inhaltlich geurteilt wurde. Es kann also sehr wohl sein, dass die ganze Sache noch einmal aufgerollt wird, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Mailänder Vereine das einfach so hinnehmen werden. Ich glaube, das Urteil wird noch in Schwebe sein und bis das endgültig ist, wird noch einiges an Wasser den Tiber hinunterfließen.“



…Marcel Sabitzer von ManU (vor dem Spiel): „Wir sehen einen Spieler, der am Höhepunkt seiner Karriere ist. Seine Leistungen zurzeit sind für ihn und auch für österreichische Verhältnisse außerordentlich gut. Es hat Manchester United gutgetan, ihn für diese Frühjahrssaison zu verpflichten. Er prägt das Spiel von Manchester United. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen.“

