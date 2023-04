Michael Gspurning zählt künftig als Tormanntrainer zum Stab von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Damit tritt der gebürtige Steirer die Nachfolge von Robert Almer an, der sich anderen beruflichen Herausforderungen widmet.





Gspurning, der 2008 und 2009 drei Länderspiele im ÖFB-Trikot bestritten hat, ist seit 2017 Tormanntrainer beim 1. FC Union Berlin und wird diese Tätigkeit auch weiter ausführen. Rund um die Länderspiele des Nationalteams wird er sich nun intensiv um die Tormänner kümmern.



"Es ist uns gelungen, mit Michael Gspurning einen modernen Torwarttrainer zu verpflichten, der über internationale Erfahrung verfügt. Das ist eine Top-Lösung für uns. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und möchte mich gleichzeitig noch einmal bei Robert Almer für seine Arbeit bedanken", sagt Teamchef Ralf Rangnick.



Der 41-Jährige Gspurning startete seine Laufbahn beim ASK Voitsberg in der Regionalliga Mitte. 2000 wechselte er zum FK Austria Wien und absolvierte beim DSV Leoben und beim SV Pasching weitere Stationen in Österreich. 2007 zog es Gspurning ins Ausland, wo er in Griechenland sowie den USA und schließlich ab 2015 in Deutschland beim FC Schalke 04 tätig war. Seine aktive Karriere beendete Michael Gspurning 2017 beim 1. FC Union Berlin.



"Mit Michael Gspurning konnten wir einen sehr erfahrenen Fachmann für diese Position gewinnen. Besonders interessant ist auch, dass er Teil der Erfolgsgeschichte von Union Berlin ist. Michael weiß wie es ist, als Tormann des Nationalteams auf dem Platz zu stehen und hat im Rahmen seiner vielen internationalen Stationen auch viele Erfahrungen als Tormann und Mensch sammeln können, von denen er jetzt als Trainer extrem profitiert. Wir danken dem 1. FC Union Berlin für die konstruktiven Gespräche und die Möglichkeit, diese Tätigkeiten parallel ausüben zu können. Dadurch ergeben sich für alle wertvolle Synergien", so Sportdirektor Peter Schöttel.



"Persönlich freue ich mich sehr, wieder beim Nationalteam zu sein und blicke voller Freude auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Besonders auch auf die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft, die im kommenden Jahr in Deutschland stattfinden wird. Ich danke dem 1. FC Union Berlin, dass mir dieses Engagement ermöglicht wird", sagt Michael Gspurning.